POL-BO: "Nachts am Museum" - Diebe stehlen Kupferrohre

Herne (ots) - Kupferdiebe trieben ihr Unwesen an dem Museum am Karl-Brand-Weg in Herne-Baukau: In der Nacht zu Mittwoch, 25. Januar, entwendeten sie ein Fallrohr aus Kupfer. Dies geschah im Zeitraum zwischen Dienstag, 15 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr.

Wer hat etwas gesehen?

Das Herner Kriminalkommissariat (KK35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02323 / 950 85 10 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell