POL-BO: Einbrüche in Harpen und Stiepel - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Diverse Schmuckstücke sowie Bargeld wurden bei einem Einbruch an der Heintzmannsheide in Bochum-Stiepel erbeutet. Unbekannte hebelten dort am 25. Januar zwischen 18.30 und 20.20 Uhr ein Wohnungsfenster an einem Mehrfamilienhaus auf. Wer hat die Kriminellen bemerkt?

In Bochum-Harpen, an der Rosenbergstraße, hebelten Kriminelle am 25. Januar (12.30 bis 20.30 Uhr) eine Wohnungstür im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf. Möglicherweise brachen sie ihr Vorhaben ab, denn sie flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell