POL-BO: Zwei Wohnungseinbrüche in Witten - Haben Sie die Einbrecher gesehen?

Witten (ots) - Noch unbekannte Kriminelle begaben sich am 25. Januar (20.15 Uhr) nach Witten-Annen. Dort drückten sie an der Rückseite eines Einfamilienhauses an der Otto-Laue-Straße ein Fensterrollo nach oben. Als sie das dahinter liegende Fenster aufhebelten und dabei auch noch das Rollo beschädigten, befürchteten sie, entdeckt zu werden. Sie brachen ihr Vorhaben ab und flohen ohne Beute in unbekannte Richtung.

Durch ein Fenster stiegen Einbrecher an der Albrechtstraße in ein Einfamilienhaus ein, indem sie zwei Europaletten als Steighilfe nutzten. Die Beute besteht aus mehreren Schmuckstücken, Bargeld, einem Laptop und einer Action-Kamera, zwei Wanderrucksäcken, einem Kopfhörer sowie einer hochwertigen Sonnenbrille (25. Januar, 08.30 bis 20.40 Uhr).

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell