POL-BO: Bochum / Wattenscheid Wohnungseinbrüche in Wattenscheid - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Durch ungestümes Aufhebeln zerstörten Einbrecher am 25. Januar die Glasscheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Höntroper Gartenstraße. Nach der Entriegelung durchsuchten die Unbekannten, zwischen 11.30 und 13.15 Uhr, sämtliche Räumlichkeiten. Ersten Feststellungen zufolge flohen sie mit diversem Schmuck in unbekannte Richtung.

Weiter wurde im Stadtteil Höntrop, am Reiterweg, ein Wohnungsfenster im Erdgeschoss eingeschlagen. Dort stahlen Kriminelle einen Fernseher aus der Wohnung, nachdem sie in den Türen und Schubladen des Wohnzimmerschrankes offensichtlich keine geeignete Beute fanden (24. bis 25. Januar, 9 bis 13 Uhr).

Am Höntroper Gamsweg hebelten Unbekannte am 25. Januar die Balkontür eines Einfamilienhauses auf und gelangten zunächst in das Wohnzimmer. Eine Zeugin in einem benachbarten Zimmer realisierte die Einbrecher nicht, da sie einen Angehörigen vermutete. Womöglich aber bemerkten die Ganoven die Anwesenheit der Frau und flohen sofort ohne Beute (18.30 bis 19.30 Uhr).

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

