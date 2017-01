POL-BO: Diebstahl am Höntroper Bahnhof - Kripo sucht Fahrradbesitzer!

Bochum / Wattenscheid (ots) - Bereits am 13. Januar (Freitag) ist es am Höntroper Bahnhof in Wattenscheid zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Gegen 21.30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Taxifahrer drei junge Männer auf der Höntroper Straße, wie sie von einem Fahrradständer ein Mountainbike klauten. Der Zeuge verfolgte die Diebe und alarmierte die Polizei. Zwei Täter, ein 18-jähriger Gelsenkirchener und ein 21-jähriger Bochumer, wurden auf der Flucht vorläufig festgenommen. Der dritte Täter konnte flüchten. Das vom S-Bahnhof entwendete Mountainbike wurde sichergestellt.

Die Kripo sucht nun den Fahrradbesitzer, dieser soll sich im Wattenscheider Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0234/909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell