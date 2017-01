POL-BO: Schmierereien an Gerther Schule

Bochum (ots) - Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Montag, 23. Januar (22 Uhr), auf Dienstag, 24. Januar (8 Uhr) an einer Grundschule am Castroper Hellweg in Bochum-Gerthe. Unbekannte Täter hatten die Fassade der Turnhalle mit rechten Parolen, unter anderem einem Hakenkreuz, beschmiert.

Der Bochumer Staatsschutz sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben machen kann, meldet sich unter der Rufnummer 0234 909 4505 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell