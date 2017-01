POL-BO: Einbruch in Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen!

Herne (ots) - Im Herner Stadtteil Baukau-West kam es in einem Reihenmittelhaus zu einem Einbruch. Unbekannte Täter brachen am gestrigen Dienstag (24. Januar) in der Zeit von 13 bis 20 Uhr über die rückwärtige Terrassentür ein und durchwühlten das gesamte Haus. Die Kriminellen flüchteten mit der Beute (Bargeld) unerkannt vom Scharpwinkelring.

Das Bochumer Einbruchskommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell