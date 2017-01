POL-BO: Überfall in Grünanlage - Wer hat den Räuber mit dem schwarzen Jutebeutel rennen gesehen?

Bochum / Wattenscheid (ots) - Am Mittag (11.45 Uhr) des gestrigen 24. Januar ist es in einer Grünanlage zwischen der Sommerdellenstraße und der Märkischen Straße in Wattenscheid zu einem Überfall gekommen.

Der Räuber näherte sich einem 55-jährigen Mann von hinten, brachte ihn zu Boden und entriss ihm einen schwarzen Jutebeutel - ohne Aufdruck - aus den Händen. Anschließend flüchtete der Täter von der Nähe eines Parkplatzes, der an einem Stichweg der Sommerdellenstraße Höhe Hausnummer 38 liegt, in die Parkanlage des sogenannten Naherholungszentrums Nord-Ost.

Der Räuber konnte nicht weiter beschrieben werden.

Glücklicherweise verblieb der 55-jährige Wattenscheider durch den rabiaten Überfall unverletzt.

Die Ermittler des Wattenscheider Regionalkommissariats 34 fragen: "Wer hat zu dieser Zeit eine männliche Person mit dem Jutebeutel in der Parkanlage rennen gesehen?". Hinweise werden unter den Rufnummern 0234/909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell