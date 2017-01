POL-BO: Herne / Aggressionsdelikt unter Autofahrern auf der Horststraße - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Am gestrigen 23. Januar, gegen 12.05 Uhr, wurde die Polizei zur Horststraße in Holsterhausen gerufen.

Bedingt durch abgestellte Fahrzeuge war es dort in Höhe der Hausnummer 49 zu einem Engpass gekommen. Diesen hatte ein Taxifahrer (43) mit einem Mercedes Vito in Richtung Gartenstraße fast vollständig durchfahren. Als ein weißer Opel Astra Kombi in die Horststraße abbog, kamen beide Fahrzeuge zum Stehen. Nach Aussagen des 43-Jährigen wäre es für den Opel-Fahrer ein Leichtes gewesen, seinen Wagen einige Meter zurückzusetzten, um das Taxi passieren zu lassen. Das geschah allerdings nicht!

Daraufhin stieg der Herner aus dem Mercedes aus, um verbalen Kontakt zu dem Opel-Fahrer aufzunehmen. Nach einem Wortgefecht versuchte dieser zunächst vergeblich, über den Gehweg auszuweichen, wo es nach Angaben eines Zeugen zu einer Gefährdung zweier Schulkinder gekommen ist.

Anschließend fuhr der Mann im Schritttempo gezielt gegen das Schienbein des 43-Jährigen und setzte seine Fahrt dann mit hoher Geschwindigkeit fort - ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach der Anzeigenerstattung wollte der Herner selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Der deutschsprachige Opel-Fahrer ist ca. 35 bis 40 Jahre alt, stämmig und trug eine Stoffmütze.

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise von Zeugen. Insbesondere die Schulkinder werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell