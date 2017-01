POL-BO: Witten / Am Kemnader Stausee geklauter Pkw kurz vor Polen gestoppt!

Witten (ots) - Wie bereits berichtet, zeigte ein Autofahrer am 10. Januar bei der Wittener Polizei den Diebstahl eines Pkw an.

Gegen 15.15 Uhr hatte der Wittener einen schwarzen VW Passat Kombi am Schwimmbad Heveney abgestellt, um mit einem Bekannten am Kemnader See zu laufen. Als die Jogger gegen 16.30 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrten, stellten sie fest, dass das Auto entwendet worden war.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Forst hielten diesen Wagen in den frühen Abendstunden des 21. Januars auf der BAB 15 an - wenige Kilometer vor der polnischen Grenze. An dem Auto befanden sich gefälschte Kennzeichen.

Die Polizisten aus der Lausitz nahmen den Fahrer, einen in Polen lebende Mann, fest und informierten die für diesen Fall zuständigen Kollegen der Bochumer Kriminalpolizei. Hier dauern die Ermittlungen im KK 13 zurzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell