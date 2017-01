POL-BO: Einbrüche in Vereinsbüro, Kindergarten und Schuhgeschäft

Herne (ots) - Bisher noch nicht ermittelte Täter versuchten in das Büro des Kleingartenvereins an der Straße "Hoverskamp" in Herne-Baukau einzubrechen. Zwischen dem 21. Januar (18 Uhr) und dem 23. Januar (10.30 Uhr) schlugen sie ein Fenster sowie Glasbausteine am Gebäude ein. Die Kriminellen flüchteten ohne Beute unerkannt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Kindertagesstätte an der Holsterhauser Straße in Herne-Mitte. Die Kriminellen hebelten ein Fenster auf und stiegen in den Hort ein. Aus einem Gruppenraum entleerten die Täter ein Kaffeekassengefäß und nahmen aus dem Büro einen schwarzen Laptop mit. Mit dem Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Darüber hinaus erhielt die Polizei am gestrigen 23. Januar von einem Geschäftseinbruch in der Herner Fußgängerzone Kenntnis. Nach Auswertung von Videomaterial wurde festgestellt, dass eine männliche Person in der Nacht des 3. Januar, um 1.44 Uhr, sich durch die Eingangstür Zutritt zu dem Schuhgeschäft verschafft hatte. Etwas später verließ der Unbekannte die Räumlichkeiten in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nach ersten Angaben nichts - die Tür wurde jedoch beschädigt.

In allen drei Fällen hat das Herner Regionalkommissariat (KK 35) die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell