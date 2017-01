POL-BO: Einbrecher stehlen Schmuck in Wattenscheid - Zeugen gesucht!

Bochum-Wattenscheid (ots) - Unbekannte Täter haben sich am Montag, 23. Januar, in der Zeit zwischen 15 und 18.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung an der Lohackerstraße in Bochum-Wattenscheid verschafft. Die Einbrecher öffneten die Wohnungstür mit Gewalt und entwendeten Schmuck.

Zeugen werden gebeten, sich beim Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell