POL-BO: Pech für Einbrecher in Bochum: In leerstehende Wohnung eingebrochen

Bochum (ots) - Am Montagvormittag, 23. Januar, um 11.10 Uhr wurde ein Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Eichenweg gemeldet. Die Einbrecher hatten eine Terrassentür an der Rückseite der Wohnung aufgehebelt und die Zimmer durchsucht. Die Wohnung ist allerdings seit mehreren Jahren unbewohnt. Angaben zur Tatbeute können derzeit nicht gemacht werden.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell