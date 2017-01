POL-BO: Drei Wohnungseinbrüche in Witten - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Noch nicht ermittelte Kriminelle gelangten am 23. Januar (17.30 bis 18.15 Uhr) in eine Wohnung in Witten-Annen. In einem der Zimmer fanden sie diverse Schmuckstücke - aufbewahrt in Schatullen. Als die Unbekannten vermutlich durch Eintreffen der Wohnungsinhaberin gestört wurden, ergriffen sie über den Balkon die Flucht. Wer hat an der Herdecker Straße unweit des "Freibades Annen" fremde Personen beobachtet?

Auch an der Mühlenstraße - nahe der Dürener Straße - musste die Polizei einen Einbruch aufnehmen: Dort hebelten am gestrigen Montag Unbekannte die Terrassentür an einem Einfamilienhaus auf. Auch hier wurden Schränke und Kommoden durchwühlt. Die Angaben zur Beute stehen noch aus (13.15 bis 18.10 Uhr).

Eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Augustastraße in der Wittener Innenstadt wurde in der Zeit vom 6. Januar (13 Uhr) bis zum 23. Januar (16 Uhr) aufgehebelt. Die Beute: eine Handtasche mitsamt Armbanduhr, eine Mikrowelle, ein Daten-Stick sowie persönliche Papiere. Wer hat an der Ecke Gahlenstraße Verdächtige gesehen?

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell