POL-BO: Mercedes-Benz S 63 AMG aus Sodingen entwendet - Wer hat den Daimler gesehen?

Herne (ots) - Ein weißer Mercedes Benz ist von der "Jürgen-von-Manger-Straße" in Herne-Sodingen entwendet worden. Der Autobesitzer stellte seinen Wagen am 9. Januar gegen 16 Uhr auf einen Stellplatz in Höhe eines Altenheimes ab. Als er am 20. Januar aus seinem Urlaub zurückkam, suchte er sein "Gefährt" - aber vergeblich. Nach ersten Ermittlungen hatte eine Anwohnerin noch bis zum Sonntagnachmittag des 15. Januars den Wagen dort stehen gesehen. Ab dann, fehlt von dem weißen Daimler S 63 AMG, mit dem Kennzeichen HER-DS 670, Erstzulassung 2012, jede Spur.

Die Kripo-Ermittler fragen: "Wer hat den gestohlenen Mercedes-Benz gesehen oder kann Angaben machen?". Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 13 unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell