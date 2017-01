POL-BO: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Indem sie ein Fenster aufhebelten, gelangten noch unbekannte Einbrecher am Samstag, 21. Januar, ins Innere einer Wohnung an der Krockhausstraße in Bochum-Haar. Der Vorfall ereignete sich zwischen 18.15 und 21 Uhr. Die Täter durchsuchten die Wohnung und flüchteten schließlich mit ihrer Beute - Bargeld, Schmuck und einem Handy.

Am selben Tag kam es auch an der Blankensteiner Straße in Bochum-Neuling zu einem Einbruch. Dort hebelten Kriminelle zwischen 13 und 22.30 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten alle Räume. Sie entwendeten einen Möbeltresor samt Inhalt und mehrere Armbanduhren. Im gleichen Tatzeitraum hebelten die Täter im selben Haus die Tür einer weiteren Wohnung auf. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Auch in Bochum-Weitmar schlugen Einbrecher am Samstag zu. Zwischen 12 und 21.15 Uhr hebelten sie dort ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell