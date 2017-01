POL-BO: Reich werden mit 50-Cent-Stücken? Einbrecher steigen in Gaststätte, Tankstelle und Schule in Bochum ein

Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei Bochum ermittelt seit Samstag, 21. Januar, in drei Einbruchsfällen auf Geschäfte und eine Schule in Bochum.

Einzelne 50-Cent-Stücke erbeuteten unbekannte Täter aus einem Staubsaugerautomaten einer Tankstelle an der Hauptstraße 173 in Bochum-Langendreer. Die Täter hebelten am Samstag zwischen 1 Uhr und 6.25 Uhr den frei zugänglichen Automaten gegenüber des Tankstellengebäudes auf. Wie viele 50-Cent-Stücke die Täter letztlich erbeutet haben, bleibt offen.

Mehrere Jugendliche wurden am Sonntag um 15.55 Uhr bei einem Einbruchsversuch in das Neue Gymnasium Bochum an der Querenburgerstraße gestört. Zeugen, die zeitgleich im nebenan gelegenen Geologischen Garten waren, beobachteten die Jugendlichen beim Einschlagen einer Scheibe eines Umkleidehäuschens der Sporthalle und riefen die Polizei. Laut Zeugenaussagen waren die Jugendlichen männlich, zwischen 12 und 16 Jahre alt, dunkel gekleidet und trugen Cappi oder Kapuze. Einer der Täter hatte einen hellblauen Rucksack bei sich.

Wer zu den oben genannten Fällen Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0234 909 - 3321 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt zudem in einem weiteren Einbruchsfall, der sich am Montagmorgen in einer Gaststätte an der Kortumstraße ereignet hatte. Gegen 3 Uhr überraschten Reinigungskräfte einen Einbrecher, als er im ersten Stock einen Tresor aufflexte. Der Täter flüchtete durch eine zuvor aufgehebelte Tür über das Flachdach der Gaststätte in Richtung Viktoriastraße. Zur Tatbeute können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise hierzu richten Sie bitte an das KK13 unter 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441).

