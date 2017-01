POL-BO: Zwei Unfälle mit zwei verletzten Personen

Bochum (ots) - Am vergangenen Freitag (20. Januar) sind in Bochum zwei Verkehrsteilnehmer bei Unfällen verletzt worden.

In der Innenstadt befuhr, kurz vor 11 Uhr, eine 24-jährige Bochumer Autofahrerin den Ostring in Richtung Nordring. An der Kreuzung Große Beckstraße / Castroper Straße fuhr die junge Frau an der Grünlicht zeigenden Ampel geradeaus weiter. Nach dem ersten Ermittlungsstand kam von links aus der "Große Beckstraße" ein Wagen eines 53-jährigen Bochumers herausgefahren, der die Kreuzung verbotener Weise geradeaus überqueren wollte, um anschließend auf der Castroper Straße weiter zu fahren. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich die 24-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der zweite Unfall ereignete sich am späten Abend im Bochumer Stadtteil Stiepel. Gegen 22.30 Uhr befuhr eine 19-jährige Bochumerin mit ihrem Auto die Brockhauser Straße in westliche Richtung. In Höhe der Hausnummer 110 - nach einer Rechtskurve - verlor die Heranwachsende die Kontrolle über den Wagen und kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte der Pkw gegen eine massive Steinmauer. Durch die Kollision verletzte sich die Bochumerin glücklicherweise nur leicht und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

In beiden Fällen hat das Bochumer Verkehrskommissariat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Bürozeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Zeugenhinweise.

