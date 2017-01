POL-BO: Einbrecher im Fußball-Vereinsheim - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Einbrecher gelangten in der Nacht zum 21. Januar auf das Gelände des am Westring beheimateten Traditionsclubs Westfalia Herne.

In der Zeit zwischen 21.30 bis 10 Uhr leistete zunächst ein gesicherter Rollladen am Vereinsheim Widerstand. Nun öffneten die Kriminellen auf dem Gelände zwei Tore und suchten ein weiteres Fenster auf. Als sie hier mit diversen Hebelversuchen ebenfalls scheiterten, schlugen sie kurzerhand die Scheibe ein und legten den Fenstergriff um. Auch hier ist der Schaden - wie so oft - deutlich größer als der Beuteschaden: einige Süßwaren und Getränke.

Besonders verwerflich: auch Bargeld aus einer Spendendose für Dortmunder Obdachlose wurde gestohlen!

Wer hat Beobachtungen gemacht?

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell