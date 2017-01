POL-BO: Mann (46) wird auf offener Straße Opfer eines Raubes

Bochum (ots) - Samstagnacht (21.1.) wurde ein 46-jähriger Bochumer auf offener Straße überfallen und der Geldbörse beraubt.

Gegen 22.50 Uhr wurde ein 46-Jähriger an der Straße Postkutschenweg, fast in Höhe der Wittener Straße, angegriffen und schlussendlich seiner Geldbörse beraubt. Der offensichtlich alkoholisierte männliche Einzeltäter trat u. a. auf das Opfer ein, entwendete nach einem Gerangel das Portemonnaie und flüchtete in Richtung Wittener Straße.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

- vermutl. südländischer Herkunft

- ca. 20-30 Jahre alt

- ca. 166 cm groß

- sehr schlank

- schwarze, kurze Haare

- er trug eine schwarze Jacke

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter der Telefonnummer 0234 / 909-4441.

