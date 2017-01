POL-BO: Kioskangestellter wird bei Überfall in Bochum verletzt

Bochum (ots) - Einen schönen Schreck muss der Angestellte (21) eines Kiosks in Bochum-Weitmar erlitten haben, als am Samstagabend (21.1.) plötzlich zwei bewaffnete Räuber vor ihm standen.

Ein 21-jähriger Bochumer arbeitete gegen 19.20 Uhr im Kiosk an der Lenbachstraße in Höhe der Hattinger Straße, als er plötzlich zwei maskierten Personen gegenüberstand. Mit einer schwarzen Pistole bewaffnet, forderte einer der beiden Räuber in akzentfreiem Deutsch: "Gib das Geld, auch das Münzgeld", während der andere Mann eine geöffnete Tasche bzw. einen Rucksack hinhielt. Das Opfer stopfte das Geld hinein. Dann wurde dem 21-jährigen Angestellten eine Ladung Pfefferspray oder Reizgas ins Gesicht gesprüht. Danach flüchteten die beiden Räuber in unbekannte Richtung.

Der Kioskangestellte musste mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei den beiden Tätern um jüngere Männer gehandelt haben. Beide Täter trugen dunkle Kleidung und Sturmhauben, wobei der Augen- und Nasenbereich jeweils frei war. Bei der mitgeführten schwarzen Pistole kann es sich eventuell auch um einen Revolver gehandelt haben.

Nun fragen die Ermittler der Kriminalpolizei: "Wer kann sachdienliche Hinweise machen?" Sie erreichen die Kriminalwache jederzeit unter der Rufnummer 0234 / 909-4441.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell