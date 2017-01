POL-BO: Zwei folgenschwere Unfälle in Witten führten am Freitag zu insgesamt drei Verletzten

Witten (ots) - Unfall 1 ereignete sich am Freitag (20.1.) um 9.20 Uhr in Witten-Mitte, als eine 17-jährige Wittenerin durch ihr Handy abgelenkt auf die Fahrbahn trat und von einem Linienbus erfasst wurde.

Der 49-jähriger Dortmunder Busfahrer war soeben von der Haltestelle "Rathausplatz" in Richtung Wiesenstraße gestartet, als in Höhe der Einmündung Ruhrstraße / Bahnhofstraße die Jugendliche nach ersten Ermittlungen von ihrem Handy abgelenkt unvermittelt auf die Fahrbahn trat, ohne auf den Verkehr zu achten. Sie wurde von dem Bus erfasst und so schwer verletzt, dass sie mittels eines Rettungswagens in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Kenntnisstand nicht.

Leider hat es sich wieder gezeigt, wie gefährlich es ist, wenn man abgelenkt durch ein Handy bzw. Smartphone am Straßenverkehr teilnimmt - egal ob als Fußgänger, Autofahrer oder Radfahrer!

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich während der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 beim zuständigen Bochumer Verkehrskommissariat zu melden.

Unfall 2 trug sich ebenfalls am Freitag gegen 14.05 Uhr in Witten-Durchholz zu.

Ein 42-jähriger Wittener befuhr mit seinem Pkw die Straße In der Mutte in Fahrtrichtung Durchholzer Straße. Er beabsichtigte, die Durchholzer Straße zu überqueren, um anschließend Richtung Kämpenstraße zu fahren. An der Kreuzung In der Mutte / Durchholzer Straße / Kämpenstraße missachtete er die Vorfahrt eines 66-Jährigen Witteners, der mit seinem Auto die Durchholzer Straße in Richtung Wittener Straße fuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß.

Durch die Kollision wurden der 66-Jährige und der 42-Jährige verletzt. Beide wurden mittels Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der 66-Jährige dort stationär verbleiben musste, konnte der 42-Jährige nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Durch die Berufsfeuerwehr Witten wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell