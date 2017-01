POL-BO: 11-Jähriger auf dem Schulweg von Pkw erfasst

Bochum (ots) - Auf dem Nachhauseweg von der Schule lief ein 11-jähriger Junge im Bochumer Stadtteil Werne unvermittelt zwischen parkenden Pkw auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst und verletzt.

Am Freitag (20.1.), gegen 13.30 Uhr, befuhr eine 44-jährige Bochumerin mit ihrem Pkw die Von-Waldthausen-Straße in Richtung Hölterweg. Ungefähr in Höhe der Hausnummer 82, dort befindet sich ein Verkehrszeichen "30er-Zone", rannte der 11-jährige Schüler auf die Fahrbahn. Er lief aus Sicht der Autofahrerin vom rechten Gehweg kommend hinter einem geparkten Pkw auf die Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Er wurde vorne rechts vom Auto der Bochumerin erfasst. Der 11-Jährige wurde erst auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden.

Das Kind wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht, wo es zur stationären Behandlung verblieb. Nach derzeitigem Erkenntnisstand zog sich der Schuljunge zum Glück keine lebensgefährlichen Verletzungen zu.

Die Von-Waldthausen-Straße blieb in Höhe der Unfallstelle bis gegen 14:55 Uhr komplett gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde abgeleitet.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat zu den üblichen Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (0234) 909-5206 entgegen.

