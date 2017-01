POL-BO: Mehrere Einbrüche in Bochum: Tresor gestohlen

Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei Bochum ermittelt seit Donnerstag, 19. Januar, in drei Einbruchsfällen im Bochumer Stadtgebiet.

Einen Tresor mit Bargeld entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 6.20 Uhr und 16.50 Uhr aus einem Wohnhaus an der Moltkestraße. Um in das Haus zu gelangen, schlugen die Täter eine Fensterscheibe eines Anbaus ein.

Am Watermannsweg hebelten Einbrecher zwischen 9 und 13 Uhr eine Terrassentür eines Hauses auf und entwendeten Schmuck.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Mauritiusstraße. Die Einbrecher hebelten sowohl die Hauseingangstür als auch eine Wohnungstür im ersten Stock auf und durchsuchten die Wohnung. Ihre Beute: Schmuck und Bargeld.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell