POL-BO: Von der Sonne geblendet: Autofahrer (19) fährt Fußgängerin (65) an

Herne (ots) - Weil er von der Sonne geblendet wurde, übersah hat ein 19-jähriger Autofahrer aus Herne am Donnerstag (19. Januar) eine 65-jährige Fußgängerin, ebenfalls aus Herne. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt.

Gegen 14.40 Uhr befuhr der 19-Jährige mit seinem Wagen die Herner Brunnenstraße in Richtung Holsterhausen. Als er nach links in die Grenzstraße abbiegen wollte, kollidierte er mit der Fußgängerin. Die 65-Jährige wurde auf die Straße geschleudert. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

