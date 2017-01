POL-BO: 34-jähriger Mann in Witten beraubt - Zeugenaufruf!

Witten (ots) - Am Wittener Hauptbahnhof an der Bergerstraße kam es am 19. Januar zu einem Straßenraub.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 34-jähriger Wittener um 16.15 Uhr von zwei noch nicht ermittelten Männern gewaltsam angegangen. Dabei wurde das Raubopfer mit einem unbekannten Gegenstand am linken Arm verletzt und seines Bargeldes beraubt.

Der Wittener wurde nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen.

Wer hat entsprechende Beobachtungen zu diesem Straßenraub gemacht?

Das Wittener Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-8310 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell