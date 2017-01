POL-BO: Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger (81) - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Ein älterer Fußgänger (81) wurde am 19. Januar bei einem Verkehrsunfall in der Wittener Innenstadt verletzt.

Gegen 07.50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Witten die Husemannstraße in Richtung Ardeystraße. Gleichzeitig überquerte der 81-jährige Mann an einer Bedarfsampel die Husemannstraße in Gehrichtung "Schwanenmarkt".

Nach der Kollision zwischen Auto und Fußgänger wurde der Senior in ein Krankenhaus gebracht.

Da derzeitig nicht feststeht, welcher der beiden Verkehrsteilnehmer "grün" hatte, bittet das zuständige Bochumer Verkehrskommissariat zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell