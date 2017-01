POL-BO: Schamloser Trickdieb bestiehlt betagten Höntroper - Polizei sucht Zeugen! / Acht Tipps für den Ernstfall

Bochum-Wattenscheid (ots) - Die Gutgläubigkeit schamlos ausgenutzt: Ein falscher Techniker hat am Mittwoch, 18. Januar, einen Senior aus Bochum bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 14.30 Uhr klingelte der Betrüger an der Verdistraße in Höntrop. Weil der betagte Hausbesitzer gerade schlief, öffnete die junge Pflegekraft. Der Trickdieb gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und behauptete, die Wasseranschlüsse überprüfen zu müssen. Dazu ging er mit der Pflegerin in den Keller - sie sollte auf Zuruf den Hahn immer wieder auf- und zudrehen. Währenddessen durchsuchte der falsche Techniker alle Räume.

Als der Hausbesitzer von den lauten Zurufen wach wurde, flüchtete der Täter. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeutete er Bargeld und Schmuck.

So wird der Täter beschrieben: männlich; ca. 35 Jahre alt; 170 bis 175 cm groß; normale Statur; schwarze, kurze Haare; dunkle Augen; dunklere Haut; gelb gekleidet; deutschsprachig.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die wohl häufigste Straftat. Die Polizei rät:

1. Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! 2. Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den "Türspion" oder mit einem Blick aus dem Fenster an. 3. Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. 4. Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. 5. Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe. 6. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu. 7. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. 8. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

Für Fragen und kostenlose Beratungen steht Ihnen das Kommissariat Kriminalitätsvorbeugung/Opferschutz unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4040 gern zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell