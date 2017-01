POL-BO: Herne / Vom Brems- aufs Gaspedal gerutscht - Folgenreicher Verkehrsunfall in Eickel

Folgenreicher Verkehrsunfall an der Herzogstraße in Eickel Bild-Infos Download

Herne (ots) - In den Nachmittagsstunden des gestrigen 18. Januars wurde die Polizei zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall an der Herzogstraße 2 in Eickel gerufen.

Nach Zeugenangaben war dort eine Autofahrerin (77), die gegen 17.10 Uhr auf der Straße "Auf der Wenge" in Richtung Königsstraße unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Kurz vor der Herzogstraße soll die Frau den Pkw noch beschleunigt haben.

Der Wagen prallte zunächst gegen einen Baum, der dadurch umstürzte. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit massiven, im Gehweg eingelassenen Fahrradständern und dann mit einer Hauswand, wodurch die Schaufensterscheibe eines Eiscafés zerbarst. Nach der Auslösung beider Airbags kam das Auto noch auf den Fahrradständern zum Stehen.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die unter Schock stehende Seniorin in ein örtliches Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Darüber hinaus wurde ein in Wetter lebender Fußgänger (69) durch einen Ast des umgestürzten Baums leicht im Gesicht verletzt. Noch vor Ort erfolgte eine ärztliche Versorgung des Rentners.

In einer ersten Befragung teilte die Hernerin den Polizeibeamten mit, dass sie kurz vor dem Unfall von der Bremse abgerutscht und auf das Gaspedal gekommen sei.

Der Pkw musste mittels eines Krans von den Fahrradständern gehoben werden.

Die unfallaufnehmenden Polizisten schätzten die Höhe des Gesamtsachschadens auf knapp 50.000 Euro.

