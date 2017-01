POL-BO: Einbruch am Werner Hellweg - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Indem sie über die Balkonbrüstung kletterten und die Balkontür aufhebelten, gelangten Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung am Werner Hellweg in Bochum.

Dort entwendeten die Kriminellen, nachdem sie Schränke und Schubladen durchsuchten, nach bisherigem Stand eine Taschenuhr.

Wer hat die noch Unbekannten aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses nahe der Straße "Bramheide" flüchten sehen? (18. Januar, 07.30 bis 19.45 Uhr)

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell