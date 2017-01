POL-BO: Mit gestohlenem Handy erwischt: 26-Jähriger festgenommen!

Bochum (ots) - Bei einer Personenkontrolle am gestrigen 18. Januar um 16.48 Uhr am Bochumer Hauptbahnhof haben Zivilbeamte des Bochumer Einsatztrupps (ET) sowie Kräfte der Bereitschaftspolizei einen jungen Mann mit einem als gestohlen gemeldeten Handy angetroffen. Der 26-Jährige gab allerdings an, das Handy privat gekauft zu haben, ohne zu wissen, dass es gestohlen sei. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige aus Nordafrika stammt und in Deutschland nur eine Aufenthaltsgenehmigung für den Landkreis Goslar in Niedersachsen hat. Diese Genehmigung ist zudem seit 22. Dezember 2016 abgelaufen. Der Nordafrikaner wurde festgenommen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern noch an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell