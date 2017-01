POL-BO: Einbruch in Hochhaus am Hölkeskampring - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Noch nicht ermittelte Einbrecher suchten am 18.Januar (15:45-21:40 Uhr) eine Hochhauswohnung am Herner Hölkeskampring auf. Diese erkletterten auf dem frei zugänglichen Grundstück einen höher gelegenen Balkon einer Wohnung im Erdgeschoß. Sie hebelten die Balkontür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute. Die Kriminellen flüchteten unter der Mitnahme von Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung.

Außerdem kam es zu insgesamt drei Einbruchsversuchen an der Sodinger Liebigstraße, der Bochumer Straße in Herne-Süd sowie am Beginn der Mont-Cenis-Straße in der Herner Innenstadt. In Herne-Sodingen (nahe der Wilhelm-Busch-Straße) konnte eine offensichtlich gut gesicherte Tür eines Reihenhauses nicht aufgehebelt werden. In Herne-Süd (nahe der Straße "Am Schrebergarten") widerstand eine Terrassentür den Hebelversuchen der Einbrecher. Auch die Wohnungstür im Mehrfamilienhaus an der Innenstadt konnte nicht aufgehebelt werden.

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

