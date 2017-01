POL-BO: Witten / "Da musst Du besser aufpassen!" - Schüler (11) angefahren und geflüchtet

Witten (ots) - In den frühen Mittagsstunden des gestrigen 17. Januars fuhr ein noch unbekannter Autofahrer auf der Ardeystraße in Witten einen jungen Fußgänger (11) an und setzte seine Fahrt dann fort.

Gegen 11.30 Uhr überquerte der Schüler nach eigenen Angaben in Höhe der Annenstraße die Fahrbahn - an der Grünlicht zeigenden Fußgängerampel. Zeitgleich näherte sich ein roter Pkw mit hoher Geschwindigkeit, dessen Fahrer in Richtung Witten-Schnee unterwegs war.

Obwohl der Mann das Tempo verringerte, touchierte dessen Auto die Hüfte des Jungen. Direkt danach kurbelte der Autofahrer die Seitenscheibe herunter und sagte sinngemäß zu dem Elfjährigen, dass dieser besser aufpassen müsse. Danach fuhr die Person weiter - ohne sich um das Kind sowie die Schadensregulierung zu kümmern.

Nach der Anzeigenerstattung suchte der leicht verletzte Junge mit seiner Mutter einen Arzt auf.

Der flüchtige Autofahrer, augenscheinlich ein Asiate, ist ca. 40 Jahre alt, hat sehr kurze schwarze Haare und eine unreine Haut.

Die ermittelnden Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise.

