POL-BO: Zwei Wohnungseinbrüche in Altenbochum - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Gewaltsam durch ein Fenster drangen Einbrecher, am 17. Januar in der Zeit zwischen 08.30 und 16.25 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Bonhoefferstraße in Bochum ein. In allen Räumen durchwühlten sie sämtliche Schränke und Behältnisse nach Verwertbarem. Über Art und Umfang der Beute liegen derzeitig keine Angaben vor.

Auch am Postkutschenweg musste die Polizei einen Einbruch aufnehmen: Dort gelangten noch Unbekannte zwischen dem 16. und 17. Januar (16 bis 11 Uhr) zunächst in ein Mehrfamilienhaus und des Weiteren in eine Wohnung. Aus dieser entwendeten die Kriminellen eine Debit-Karte.

In beiden Fällen gelang die Flucht in unbekannte Richtung.

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell