POL-BO: Zwei hochwertige Handys im Elektrogeschäft geklaut - Wer kennt die abgebildete Person?

Bochum (ots) - Bisher führten die Ermittlungen des Bochumer Kriminalkommissariats 32 noch nicht zur Identifizierung der abgebildeten Person. Die Polizei fragt jetzt: Wer kennt diesen Mann?

Bereits am 2. Dezember 2016 (Freitag um 18.20 Uhr) ist es zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen IPhones in einem Elektrogeschäft "Am Ruhrpark" 10 in Bochum gekommen.

Der auf dem Foto abgebildete Mann war in dem Geschäft in Begleitung von drei weiteren Personen, darunter eine Frau. Während seine Komplizen den Verkäufer ablenkten, entwendete der Mann aus einer Vitrine die beiden Smartphones und entfernte sich mit der Beute aus dem Laden.

Bei der Tat wurde der Dieb durch eine Überwachungskamera gefilmt. Mit richterlichen Beschluss sind nun Fotos zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Die Kripo-Ermittler fragen: "Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrer Identität machen." Hinweise werden unter den Rufnummern 0234/909-8210 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell