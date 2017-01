POL-BO: Witten / Kindergarteneinbrecher nehmen sogar leere Pfandflaschen mit

Witten (ots) - In den Morgenstunden des gestrigen 16. Januars wurde ein Einbruch in den Kindergarten am Neddenburweg 13 in Witten-Heven entdeckt.

Im Zeitraum zwischen dem 13.01., 17.00 Uhr, und dem 16.01., 06.45 Uhr, stiegen die Kriminellen in die Räumlichkeiten ein. Die Beute: Diverse Getränke, Kunststoffdosen sowie eine Tüte mit leeren Pfandflaschen.

Das ermittelnde Wittener Kriminalkommissariat 33 bittet unter der Rufnummer 02302 / 209-8310 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Zeugenhinweise.

