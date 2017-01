POL-BO: Herne / In Pizzeria eingebrochen und Zigarettenautomaten "geknackt"

Herne (ots) - In der Nacht auf den gestrigen 16. Januar brachen noch unbekannte Kriminelle in die Pizzeria an der Bahnhofstraße 94 in Herne ein.

Der Tatzeitraum lag zwischen dem 15.01., 23.00 Uhr, und dem 16.01., 08.30 Uhr.

In dieser Zeit begaben sich die Einbrecher auf die Rückseite des Gebäudes, hebelten die Tür zur Küche auf und betraten die Räumlichkeiten. Anschließend brachen sie einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten die darin befindlichen Zigarettenpackungen.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 02323 / 950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

