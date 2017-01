POL-BO: Zusammenstoß auf der Kreuzung am Wohnturm

Herne (ots) - Eine viel befahrene Kreuzung im Herner Stadtgebiet wurde am 16. Januar zum Schauplatz eines Verkehrsunfalles:

Eine 63-jährige Hernerin befuhr gegen 19.30 Uhr die Wiescherstraße in Richtung des Wohnturmes an der Feuerwache. Zeitgleich befuhr ein 27-Autofahrer aus Herne die Hermann-Löns-Straße und wollte seine Fahrt auf der Wiescherstraße in Richtung EVK fortsetzen.

Als die Frau nach links in die Sodinger Straße abbog, kam es im Kreuzungsbereich Wiescherstraße/Sodinger Straße zum Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden Pkw des 27-Jährigen.

Beide Autofahrer wurden dabei leicht verletzt; ihre Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit.

Während die 63-Jährige eine ärztliche Behandlung ablehnte, wurde der Mann einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell