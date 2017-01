POL-BO: Einbruch in den Mittagsstunden - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Bochum (ots) - In den Mittagsstunden des gestrigen 16. Januar, zwischen 11.10 und 12.10 Uhr, ist es in Bochum-Werne zu einem Einbruch gekommen.

Innerhalb von nur einer Stunde brachen bisher Unbekannte in die Wohnung am "Harpener Hellweg", nahe der Einmündung Limbeckstraße, ein. Die Kriminellen entwendeten eine Sonnenbrille sowie Bargeld und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Das Bochumer Einbruchskommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

