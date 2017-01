POL-BO: Einbruch in Praxis - Polizei sucht Zeugen!

Witten (ots) - Wie der Polizei am vergangenen Freitag (13. Januar) mitgeteilt wurde, ist es an der Beethovenstraße in der Wittener Innenstadt zu einem Einbruch gekommen.

Unbekannte Täter öffneten, zwischen dem 12. (15 Uhr) und dem 13. Januar (8 Uhr), gewaltsam eine Tür im Mehrfamilienhaus und gelangten auf diese Weise in die Räumlichkeiten. Aus der zurzeit leerstehenden Praxis entwendeten die Kriminellen zwei Werkzeugkisten. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Das Wittener Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-8310 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell