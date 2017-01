POL-BO: In drei Einfamilienhäuser in Bochum eingebrochen

Bochum (ots) - Im Bereich der Kriminalpolizei Bochum ist es am vergangenen Wochenende zu drei Einbrüchen auf Bochumer Stadtgebiet gekommen.

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 13. Januar (16 Uhr), und Samstag, 14. Januar (11.20 Uhr) über ein Schlafzimmerfenster in ein Einfamilienhaus an der Baumhofstraße ein. Zur Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

In ein weiteres Einfamilienhaus an der Voßkuhlstraße stiegen Einbrecher am Samstag zwischen 16.50 und 21.30 Uhr, über eine Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes ein. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus und erbeuteten Schmuck.

Ebenfalls über eine Terrassentür verschafften sich Einbrecher am Sonntag, 15. Januar, zwischen 15.30 und 22 Uhr, Zugang zu einem Haus an der Rittershausstraße. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell