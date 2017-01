POL-BO: Brauner VW Passat "Am Einkaufszentrum" gestohlen - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Die Polizei Bochum sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Autodiebstahl "Am Einkaufszentrum" in Bochum machen können. Am Samstag, 14. Januar, wurde zwischen 12 und 15.45 Uhr ein brauner VW Passat (Typ 3CC) mit dem Kennzeichen SO-MG 2303 vom Parkplatz 1 gestohlen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Wagen seitdem gesehen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 in Langendreer unter der Rufnummer 0234 909 - 8210 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell