POL-BO: Einbruch in Schreibwarengeschäft und Gaststätte - Polizei sucht Zeugen!

Herne (ots) - Einbrecher suchten ein Schreibwarengeschäft an der Bahnhofstraße (nördlich der Kirchhofstraße) in der Herner Innenstadt auf. Die Täter hebelten, zwischen dem 13. Januar (19.45 Uhr) und dem 14. Januar (9.10 Uhr), eine Tür auf und gelangten in die Räumlichkeiten der Filiale. Der Verkaufsraum sowie das Lager wurden nach Beute durchsucht. Die Unbekannten entwendeten nach ersten Angaben mehrere Taschenrechner der Firma CASIO sowie LAMY Füller. Genaue Angaben zu der Stückzahl liegen der Polizei bisher nicht vor. Mit der Beute entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich bereits in der Nacht des letzten Freitags (13. Januar) in Wanne-Eickel. Am "Eickeler Markt" ist es kurz vor 4 Uhr zu einem Gaststätteneinbruch gekommen. Die Kriminellen schoben zunächst eine Rollade im Eingangsbereich hoch und öffneten anschließend die Eingangstür. Anschließend brachen die Täter zwei Geldspielautomaten auf und flüchteten mit dem darin befindlichen Bargeld aus dem Lokal. Ein Zeuge konnte drei dunkel gekleidete Personen in Richtung Marienhospital wegrennen sehen und alarmierte sofort die Polizei.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell