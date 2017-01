POL-BO: Einbrecher in Witten unterwegs: Ehering weg!

Witten (ots) - Am vergangenen Samstag, 14. Januar, sind in Witten zwei Einbrüche gemeldet worden.

Zwischen 12.30 und 23 Uhr durchsuchten unbekannte Täter alle Etagen eines Einfamilienhauses an der Rüdinghauserstraße. Dazu hebelten sie die Terrassentür auf. Ihr Diebesgut waren Schmuck und Bargeld.

Ein weiteres Einfamilienhaus wurde in den vergangenen zwei Wochen Tatort eines Einbruchs. Zwischen 1. Januar, 11 Uhr, und 14. Januar, 17,35 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Haus an der Kattenjagd ein. Nach ersten Angaben der Bewohner hatten die Einbrecher einen Ehering gestohlen. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist derzeit noch nicht geklärt.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 - 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell