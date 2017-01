POL-BO: Straßenraub am Bochumer Schmechtingspark - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Ihres Mobiltelefons beraubt wurde, unweit des Bochumer Bergbaumuseums, eine 22-jährige Frau aus Moers.

Die junge Frau war am 14. Januar um 14.30 Uhr fußläufig in Richtung der Bochumer Innenstadt unterwegs. Aus Richtung des Bergbaumuseums kam ihr ein noch nicht ermittelter Straßenräuber entgegen. Dieser sprach die 22-Jährige in Höhe der Freiligrathstraße/Wielandstraße an und versuchte der Frau ihr Handy aus der Hand zu reißen.

Als diese ihr Telefon festhielt, versetzte ihr der Räuber einen Fausthieb ins Gesicht und flüchtete mit der Beute in Richtung Herner Straße. Die leicht verletzte Frau begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Straßenräuber mit südländischer Erscheinung ist ungefähr 22 Jahre alt, 180 cm groß und hat kurze, schwarze Haare. Der gesuchte Mann war mit einer langen, dunklen Winterjacke, einer dunklen Jeans und einem Wollschal bekleidet. Bei dem Überfall trug er vermutlich Turnschuhe.

Wer kann weitere Angaben machen?

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

