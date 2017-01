POL-BO: Wie kann man nur so herzlos sein: Falsche Handwerker stehlen betagter Seniorin die Eheringe

Bochum (ots) - Statt die Wasserleitung zu reparieren stahlen sie den Familienschmuck: Zwei Unbekannte betrogen am Donnerstag, 12. Januar, eine betagte Seniorin auf der Batestraße in Bochum-Langendreer.

Zwischen 13.30 und 17 Uhr - an die genaue Zeit kann sich die alte Dame nicht erinnern - klingelte es an der Haustür. Zwei noch unbekannte Trickdiebe gaben sich als Handwerker aus und verschafften sich auf diese Weise Zutritt in die Wohnung. Während der eine die Bewohnerin ablenkte, durchwühlte der andere das Schlafzimmer. Ausgerechnet die Eheringe und einige Münzen nahmen die herzlosen Kriminellen an sich und verschwanden.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell