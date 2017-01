POL-BO: Auf regennasser Fahrbahn: Auto kracht gegen zwei Laternen - Fahrer (21) schwer verletzt

Bochum (ots) - Auslöser war nicht der angekündigte Schneefall, sondern die regennasse Fahrbahn: In der Nacht zu Freitag, 13. Januar, kam es auf der Berliner Straße in Wattenscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Bilanz: ein Schwerverletzter, ein nicht mehr fahrbereites Auto und ca. 20.000 Euro Sachschaden.

Gegen 0 Uhr nachts fuhr der 21-jährige Fahrer aus Essen über die Berliner Straße in Richtung Gelsenkirchen-Ückendorf, als sein Wagen in Höhe der nördlichen A40-Auffahrt plötzlich in einer Wasserlache nach links ausbrach. Er überquerte die Gegenfahrbahn, geriet auf den Grünstreifen und krachte dort gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen um die eigene Achse und rammte eine weitere Laterne, bevor er schließlich auf der Straße zum Stehen kam.

Der Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell