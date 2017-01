POL-BO: Bargeld gestohlen: Einbrüche in Blumengeschäft und Schule in Wattenscheid

Bochum-Wattenscheid (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 11. Januar, und Donnerstag, 12. Januar, in ein Blumengeschäft und in eine Gesamtschule in Wattenscheid eingebrochen.

Über ein auf kipp stehendes Fenster drangen die Einbrecher zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstagmorgen in den Blumenladen an der Westenfelderstraße ein. Sie entwendeten eine geringe Summe Bargeld.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Mittwochnachmittag (13.25 Uhr) und Donnerstagmorgen (8.15 Uhr) in die Gesamtschule an der Lohackerstraße in Westenfeld. Die Täter öffnete hierzu ein Fenster zu einem Klassenraum. Zur Tatbeute können noch keine Angaben gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 - 8410 (außerhalb der Geschäftszeiten -4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell