POL-BO: Witten / Einbruch in Reihenhaus - Laptops weg!"

Witten (ots) - Noch unbekannte Kriminelle brachen in den Abendstunden des gestrigen 12. Januars in ein Reihenhaus an der Oberstraße in Witten ein.

Im Zeitraum zwischen 18.15 und 21.30 Uhr hebelten die Einbrecher das Küchenfenster auf, stiegen in das Gebäude ein und durchsuchten die einzelnen Zimmer. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter drei Laptops.

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell