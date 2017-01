POL-BO: Da schlägt er die Hände überm Kopf zusammen: Wer kennt diesen Mann?

2 weitere Medieninhalte

Bochum (ots) - Gelegenheit macht Diebe: Bereits im September 2016 entfernte sich eine Bochumer Rentnerin (80) von einem Geldautomaten in der Innenstadt, ohne ihre Auszahlung mitzunehmen, als ein unbekannter Mann zugriff. Mit richterlichem Beschluss sind nun Fotos der Überwachungskamera zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 28. September 2016. Gegen 15 Uhr hob die Bochumerin an einem Automaten einer Bank an der Alleestraße Bargeld ab. Doch ausgeworfen wurde lediglich ihre EC-Karte die Scheine blieben im Automaten. Nach einer längeren Wartezeit entfernte sie sich, um am Schalter nachzufragen, ob mit dem Gerät etwas nicht in Ordnung sei.

Kurz nachdem sie gegangen war, gab der Automat plötzlich doch ihr Bargeld aus. Der Mann, der mittlerweile vor dem Gerät stand, schlug die Hände über dem Kopf zusammen, steckte sich das Geld selbst ein und entfernte sich zügig.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909 8110 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

